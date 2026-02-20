Päijät-Hämeen käräjäoikeus on vanginnut kaksi pirkanmaalaista miestä epäiltynä kahteen helmikuussa tapahtuneeseen törkeään ryöstöön.
Hämeen poliisilaitokselta kerrotaan, että epäillyt törkeät ryöstöt ovat tapahtuneet Orimattilassa 5.2.2026 ja Ypäjällä 11.2.2026. Molemmissa rikosepäillyissä on rikoksesta epäiltyinä 20- ja 21-vuotiaat pirkanmaalaiset miehet.
Orimattilassa tapahtuneesta törkeästä ryöstöstä Päijät-Hämeen käräjäoikeus vangitsi 21-vuotiaan miehen viikko sitten perjantaina 13.2.2026.
Tänään 20.2.2026 Päijät-Hämeen käräjäoikeus vangitsi 20-vuotiaan miehen epäiltynä Orimattilassa sekä Ypäjällä tapahtuneista törkeistä ryöstöistä.
Poliisi kertoo, että Orimattilan ja Ypäjän rikosepäillyissä teon kohteena olivat useiden tuhansien eurojen arvoiset arvoesineet. Teossa anastettu omaisuus löydettiin esitutkinnassa.