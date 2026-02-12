Poliisi pyytää havaintoja Kuopiossa viikonloppuna tapahtuneesta tapon yrityksestä ja törkeästä ryöstöstä.
Itä-Suomen poliisi tutkii lauantaina 7. helmikuuta Kuopiossa Petosentien ja Hulkontien risteyksessä tapahtunutta väkivallantekoa.
Poliisi kertoo tiedotteessaan epäilevänsä kuopiolaisen miehen joutuneen väkivallan ja ryöstön kohteeksi.
Teot tapahtuivat Petosentien alikulkutunnelin läheisyydessä Hulkontien puolella noin kello 17.30–17.50.
Poliisi tutkii tekoja tapon yrityksenä sekä törkeänä ryöstönä.
Kaksi epäiltyä
Poliisi etsii kahta miestä epäiltynä teoista.
Poliisin tiedon mukaan toinen miehistä oli noin 165 senttiä pitkä ja hieman yli 20-vuotias. Toinen mies oli mahdollisesti pidempi ja vanhempi.
Molemmat miehet olivat pukeutuneet mustiin vaatteisiin.
Uhrilla olivat päällään harmaat housut ja musta takki ja päässään pipo. Hän lähti tapahtuneen jälkeen kohti Pyörönkaarta.
Poliisi pyytää ilmoittamaan kaikki havainnot ja muut tiedot tapahtuneesta poliisille vihjenumeroon 0295 415 232 tai sähköpostilla osoitteeseen vihjeet.ita-suomi@poliisi.fi.