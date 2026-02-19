Uhrin kertoman mukaan epäilty oli kohdistanut häneen asunnossa myös fyysistä väkivalta. Tilanteesta ei aiheutunut vaaraa ulkopuolisille.

Itä-Uudenmaan poliisi tutkii tapausta, missä reilu kaksikymmentävuotiaan miehen epäillään pitäneen uhria, noin kaksikymmentävuotiasta naista asunnossaan Keravalla vasten tämän tahtoa noin vuorokauden ajan.

Tapahtumat ajoittuvat lauantain ja sunnuntain väliselle ajalle. Asiasta tiedottaa poliisi.

– Uhrin kertoman mukaan epäilty oli kohdistanut häneen asunnossa myös fyysistä väkivalta. Epäilty ja uhri tuntevat toisensa entuudestaan, kertoo tutkinnanjohtaja rikoskomisario Pia Katajala tiedotteessa.

Tapahtumat etenivät sunnuntaina niin, että epäilty ja uhri olivat poistuneet asunnosta.

Matka oli suuntautunut Espooseen, jossa nainen oli päässyt poistumaan kauppaliikkeeseen ja saanut siellä kerrottua henkilökunnalle, että häntä pidetään autossa vasten tahtoaan ja olevansa hän on peloissaan. Neuvokas henkilökunta oli ilmoittanut asiasta hätäkeskukseen.

– Tehtävä kohteeseen annettiin Espoon poliisin partiolle, joka tavoitti sekä epäillyn, että uhrin kauppaliikkeen pysäköintipaikalla olleesta henkilöautosta. Mies otettiin kiinni rikoksesta epäiltynä, Katajala jatkaa.

Tapauksen esitutkinta on alkuvaiheessa. Esitukinnassa on tullut esille arkaluontoista tietoa, mikä on salassa pidettävää ja meillä ei ole tapauksesta muuta kerrottavaa, poliisi tarkentaa tiedotteessa.

Tilanteesta ei aiheutunut vaaraa ulkopuolisille.