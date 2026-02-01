Kaksi taksiasiakasta on ryöstänyt kuljettajan Helsingissä veitsellä uhaten.
Helsingin poliisi sai hälytystehtävän veitsen kanssa tehdystä ryöstöstä tänään sunnuntaina aamulla kello 9.46 Malmille.
Alkutietojen takia poliisi saapui paikalle nopeasti usean partion voimin.
Poliisi epäilee, että kaksi taksissa ollutta asiakasta olivat ryöstäneet taksinkuljettajan puhelimen ja muita pieniä tavaroita.
Poliisi kertoo tiedotteessaan ottaneensa tapauksen tutkinnan yhteydessä kiinni kaikkiaan kymmenen ihmistä, joiden roolia ryöstöön se nyt selvittää.
Lisäksi kaikkia heitä epäillään huume- ja kätkemisrikoksesta.