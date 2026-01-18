Poliisi päätyi ajamaan emua takaa autolla ja jalan Yhdysvalloissa. Katso video yltä!
Karannut emu sai aikaan huvittavan takaa-ajon St. Augustinen kaupungissa Yhdysvaltojen Floridassa. Asiasta kertoo muun muassa Reuters.
Paikallinen poliisi julkaisi videokoosteen takaa-ajosta viestipalvelu X:ssä.
Videolla poliisimies yrittää saada jättimäistä lintua kiinni, mutta epäonnistuu kerta toisensa jälkeen.
– En ole aiemmin laittanut käsirautoja emulle, mutta ne sopivat kyllä sen jalkojen ympärille ja se estää sitä potkimasta, poliisi naurahtaa tilannetta seuraavalle henkilölle.
Myös käsirautojen kiinnittäminen osoittautuu vaikeaksi operaatioksi, kuten videolta voi nähdä.
– Älä katso minua noin. Älä edes luule purevasi minua, poliisi käskee emua pian sen jälkeen, kun hän saa linnun vihdoin kiinni.
Poliisin mukaan emu pääsi turvallisesti takaisin kotiin kiinnioton jälkeen.
– Kaikki syytteet hylättiin, poliisi kirjoittaa X:ssä.
Katso takaa-ajo yltä!
Lähde: Reuters / St. Johns County Sheriff's Office (X)