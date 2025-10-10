Poliisi teki Floridassa erikoisen pidätyksen, joka tallentui videolle. Katso se yltä!

Daytona Beachin kaupungissa Yhdysvaltojen Floridassa nähtiin poikkeuksellinen kiinniotto, kun paikallinen poliisi otti kiinni suurikokoisen iguaanin.

Videon alussa poliisi piirittää liskoa.

– Nappaa kiinni tai se lyö sinua taas hännällään, poliisi sanoo kollegalleen.

Sitten lisko pinkaisee karkuun ja yrittää tunkeutua läpi liian pienestä aidan raosta.

Toinen poliiseista ei uskalla tarttua iguaania niskasta, joten aiemmin jo yhden liskon kiinnioton hoitanut poliisimies tarttuu toimeen ja nappaa rimpuilevan iguaanin kiinni.

– Se menee takapenkille kuin kuka tahansa epäilty, poliisi vitsaili tilannetta seuranneiden ihmisten kanssa myöhemmin.

Poliisi julkaisi iguaanista myös pidätyskuvan, jossa syytteiksi luettiin häiriökäyttäytyminen, pidätyksen vastustus, kielletylle alueelle tunkeutuminen ja pakeneminen.

Katso huvittava tapahtumaketju videolta.

Lähde: ENEX / Daytona Beach Police