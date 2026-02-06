Pikajuoksun olympiavoittaja ja maailmanmestari Sha'Carri Richardson pidätettiin Floridassa, kun hän oli ajanut rajua ylinopeutta ja aiheuttanut useita vaaratilanteita. Tapahtuneesta julkaistiin poliisin kuvaama video.

Richardsonin pysäyttänyt poliisi kertoo urheilijalle, kuinka tämä on pysäytetty vaarallisen ajon ja ylinopeuden takia. Richardsonilla oli vauhtia 100 kilometrin tuntivauhdin alueella 167 kilometriä tunnissa. Poliisin mukaan Richardson aiheutti toiminnallaan useita vaaratilanteita.

Pikajuoksutähti yritti selittää, että hän ajoi niin kovaa, koska takarenkaassa oli liian vähän ilmaa. Tämä ei kuitenkaan kelvannut poliisille selitykseksi.

– Sinä menet vankilaan. Hinaamme autosi pois, poliisi totesi.

– Kiltti, kiltti, minä rukoilen sinua. En edes tiennyt, että autoni kulkee näin kovaa, Richardson selitti.

Pian tilanteen jälkeen paikalle saapui Richardsonin kumppani, toinen pikajuoksutähti Christian Coleman sekä pikajuoksija Twanisha Terry. Molemmat saivat sakot moottoritielle pysähtymisestä. Terry esitti henkilöllisyystodistuksensa ja pääsi poistumaan paikalta. Coleman ei tähän suostunut ja hänet pidätettiin virkavallan vastustamisesta.

Sen lisäksi poliisi löysi autosta lasisen tupakointivälineen, johon oli tarttunut vihreää lehtikasvia. Tästä tuli erillinen syyte. Richardsonille ja Colemanille asetettiin 500 dollarin (reilut 420 euroa) takuumaksu. Molemmat vapautettiin samana päivänä takuita vastaan. He ovat kiistäneet syyllisyytensä rikoksiin.

