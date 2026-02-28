Kevät keikahtelee jo lähellä Suomea: "Kyllä kateeksi käy"

Koiraa saa pitää vapaana alueen omistajan tai haltijan luvalla vain pihamaalla, puutarhassa tai muulla vastaavalla aidatulla alueella.

Keltainen nauha remmissä kertoo tärkeän tiedon koirasta: "Älä pysähdy tuijottelemaan"

Tiettyjä koiria kiinnipitoaika ei koske

Kiinnipitoaika ei koske poliisin, tullin, puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen työtehtävissä olevia koiria tai paimentamis-, opas- tai vartiointitehtävien koulutustilanteita. Kiinnipitoaika ei niin ikään koske myöskään alle viiden kuukauden ikäisiä pentuja tai palvelutehtävissä olevia koiria.