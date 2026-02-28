Koirien kiinnipitoaika alkaa ja jatkuu elokuulle.
Metsästyslain mukainen koirien kiinnipitoaika alkaa koko maassa sunnuntaina 1. maaliskuuta, muistuttaa Suomen Kennelliitto ry tiedotteessaan.
Metsästyslain mukaisesti koirat tulee pitää kytkettyinä maaliskuusta elokuun 19. päivään asti.
Kiinnipitoaika koskee taajamien ulkopuolisia alueita. Sen sijaan taajama-alueilla ei muutu mikään, sillä järjestyslaki velvoittaa pitämään koirat aina kytkettyinä taajamassa.
Mitä kiinnipitoaika tarkoittaa käytännössä?
Kiinnipitoaikana koira tulee pitää koko ajan kytkettynä tai niin, että se on välittömästi kytkettävissä.
Koiraa saa pitää vapaana alueen omistajan tai haltijan luvalla vain pihamaalla, puutarhassa tai muulla vastaavalla aidatulla alueella.
Kiinnipitoajan noudattaminen on tärkeää, jotta talven jälkeen heikoilla luonnoneläimillä olisi rauha niiden lisääntymisaikana. Koira voi esimerkiksi säikäyttää pesivät linnut pesimäpaikoiltaan.