Jo neljä saimaannorppaa on kuollut kalaverkkoon tänä vuonna.
Metsähallitus sai perjantaina kalastajalta ilmoituksen Pihlajavedellä Savonlinnassa kuhaverkkoon kuolleesta norpasta.
Kyseessä oli neljäs kalastusverkkoihin kuollut saimaannorppa tänä vuonna.
Talviverkkoon nyt hukkunut saimaannorppa painoi 29 kiloa ja oli 93 senttiä pitkä.
Se oli koon perusteella joko viime kevään kuutti tai nuori yksilö, kertoo Metsähallitus tiedotteessaan.
Kuhaverkko sijaitsi kalastusrajoitusalueella, jossa verkkokalastus on kielletty huhtikuun puolesta välistä kesäkuun loppuun.
Itse pyydys oli Metsähallituksen mukaan laillinen, kalastusasetuksessa määritelty kalastusväline.
Kalastuslaki velvoittaa kaikkia pyydyksen omistajia ilmoittamaan kuolleista saimaannorpista viipymättä Metsähallitukselle puhelinnumeroon 0206 39 5000.
Myös muista kuolleista saimaannorpista pitää ilmoittaa Metsähallitukselle.
Saimaannorpan suojelu
- Erittäin uhanalainen saimaannorppa elää vain Suomessa ja vain Saimaan vesistössä.
- Kannan koko on nykyisin noin 530 yksilöä.
- Viime vuosina on vuosittain syntynyt noin sata poikasta, joista osa kuolee ennen vieroitusta huonojen pesimäolosuhteiden vuoksi ja osa ensimmäisen elinvuotensa aikana kalanpyydyksiin.
- Saimaannorpan suurimpia uhkia ovat kalastuspyydyksiin hukkuminen, pesimäaikainen häiriö, ilmastonmuutoksen heikentämät pesintäolosuhteet ja elinympäristön muutokset.
- Metsähallitus vastaa saimaannorpan kannanseurannasta ja suuresta osasta suojelutoimia.
Lähde: Metsähallitus.