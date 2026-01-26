Helsingin Metsälässä vanhukseen epäillään asuneen vuosikymmeniä omakotitalon kellarissa.

Poliisi tiedotti viime viikolla tapauksesta, jossa vanhuksen epäillään joutuneen vuosikymmeniä kestäneen ihmiskaupan uhriksi asuessaan ikkunattomassa kellarihuoneessa Helsingin Metsälässä.

Poliisin käsityksen mukaan tapauksen uhri, tätä nykyä noin 80-vuotias mies, olisi muuttanut alun perin rakennuksen kellariin omasta tahdostaan. Poliisin käsityksen mukaan yksi rikoksesta epäillyistä omistaa asunnon. MTV Uutisten tietojen mukaan asunto olisi siirtynyt erään miehen omistukseen 1990-luvulla, joka iältään vastaa poliisin kuvausta.

Epäillään tienanneen ihmisarvoa loukkaavilla olosuhteilla

Poliisi tapasi noin 80-vuotiaan miehen omakotitalon kellarista 19. tammikuuta sen jälkeen, kun oli tehnyt asuntoon kotietsinnän. Kotietsintä tehtiin toiselta viranomaiselta saadun ilmoituksen johdosta.

Miehen käyttämä asuintila oli ikkunaton huone, jossa ei ollut mahdollisuutta peseytymiseen, vessassa käymiseen tai ruuan valmistamiseen. Uhri oli fyysisesti huonossa kunnossa ja avun tarpeessa. Nyt mies on tarvitsemiensa viranomaispalvelujen piirissä.

Poliisi on kertonut aiemmin, että se epäilee kahta miestä ja yhtä naista rikoksesta. Poliisi epäilee noin 60-vuotiasta samassa talossa asunutta kolmikkoa ihmiskaupasta. Syynä on epäily siitä, että he olisivat käyttäneet hyväkseen uhrin riippuvaista asemaa ja saattamalla hänet ihmisarvoa loukkaaviin olosuhteisiin.

Poliisi epäilee, että rikoksesta epäillyt olisivat hyötyneet uhrin asumisesta esimerkiksi vuokratulon muodossa. Poliisi ei tässä vaiheessa halua kertoa tarkempia summia.

Tapauksen tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Jari Korkalainen kertoo, että uhrin ja epäiltyjen välillä ei ole sukulaisuussuhteita, mutta he ovat tunteneet toisensa kymmenien vuosien ajan.

Poliisi on syyttäjän kanssa tullut tulokseen, että esitutkinta ei vaadi epäiltyjen vangitsemista. He ovat olleet asiassa aiemmin pidätettyinä.