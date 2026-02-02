Kaakkois-Suomen rajavartiosto on estänyt neljän ihmisen luvattoman rajanylityksen Suomesta Venäjälle.
Neljä ulkomaalaista pyrki rajan yli Venäjälle Imatran alueella perjantaiaamuna, Rajavartiolaitos tiedotti tänään maanantaina iltapäivällä.
Rajavartiosto sai teknisen valvontalaitteen hälytyksen itärajan esteaidan läheisyydestä. Sen perusteella rajavartioston partio otti kiinni neljä ulkomaalaista epäiltynä valtionrajarikoksesta.
Esitutkinnan aikana selvisi, että ihmiset liittyvät poliisin Oulussa 29. tammikuuta havaitsemaan ihmiskauppa- ja paritusrikosepäilyyn.
Rajavartiolaitos teki tapauksessa tiivistä yhteistyötä Tullin ja poliisin kanssa.
Kaakkois-Suomen rajavartiosto ei tiedota tapauksesta enempää.
Kaakkois-Suomen rajavartiosto muistuttaa, että rajavyöhykkeellä liikkuminen on luvanvaraista. Ilman lupaa vyöhykkeellä liikkuminen ja oleskelu on rangaistavaa.