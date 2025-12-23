Helsingin poliisilaitos on tutkinut kahta rikoskokonaisuutta, joissa molemmissa epäillään muun muassa kiskonnantapaista työsyrjintää.

Ensimmäisessä tapauksessa uhrit tekivät täysipäivästä siivoustyötä. Poliisin mukaan palkkapäivänä työntekijät joutuivat palauttamaan suurimman osan palkastaan epäilylle, joka vaati korvausta työperäisestä oleskeluluvasta.

– Asianomistajilla ei ollut kertomansa mukaan muuta mahdollisuutta kuin suostua palkan palauttamiseen. He eivät olleet saaneet Suomesta muuten työperäistä oleskelulupaa, joten heidät olisi karkotettu Suomesta, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Nils Majewski kertoo tiedotteessa.

Viimeisimmän asianomistajan osalta maksamattomia palkkoja oli noin 130 000 euroa.

Epäilty sai työttömyystukia, vaikka hoiti yritystä

Poliisi epäilee, että epäilty työskenteli todellisuudessa siivousyrityksessä, jonka hänen vaimonsa nimellisesti omisti.

Asiaa on tutkittu epäiltynä törkeänä petoksena.

Virallisesti mies oli ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi ja saanut kolmen vuoden ajan yhteiskunnan tukia noin 50 000 euroa.

Poliisin mukaan mies kuitenkin hoiti yrityksen kaikki käytännön asiat, kuten työntekijöiden palkkaukset, työnaikakirjanpidon ja palkanmaksun ja hänellä oli myös käyttöoikeus yrityksen sekä vaimonsa tilille.

– Kuulusteluissa mies kertoi, että hän vain auttoi vaimoa yrityksen hoitamisessa ja esiintyi ulospäin yrityksen keulakuvana, sanoo Nils Majewski.

Poliisi kertoo, että epäillyn mukaan asianomistajat yrittivät kiristää epäillyltä 10 000 euroa jokaiselle asianomistajalle, jotta he eivät tekisi poliisille perätöntä rikosilmoitusta.

Esitutkinta on valmistunut ja siirretty syyttäjälle. Epäilty rikoskokonaisuus liittyy toiseen esitutkintaa, joka valmistui aiemmin. Kyseissä tapauksessa poliisi epäili kiskonnantapaisia työsyrjintöjä, rekisterimerkintärikosta ja tukipetosta.

Ei palkkaa työntekijöille

Toinen poliisin valmiiksi saama tutkinta liittyy siivous- ja ravintola-alan yrityksissä tapahtuneisiin noin 20 kiskonnantapaiseen työsyrjintään ja petokseen.

Poliisi epäilee, että siivous- ja ravintola-alan yrittäjä houkutteli ihmisiä työskentelemään omistamaansa siivousyritykseen. Myöhemmin yritys alkoi toimia myös ravintola-alalla.

Henkilöt olivat epäillyn sukulaisia ja tuttavia hänen kotimaastaan sekä muita henkilöitä maista, jotka eivät kuulu EU:hun.

– Osa työntekijöistä kertoi maksaneensa työpaikan saamiseksi niin sanottua kynnysrahaa yrittäjälle. Eräs työntekijä joutui maksamaan noin 6 500 euroa. Esitutkinnan perusteella yrittäjä myös lainasi rahaa työntekijöiltä, eikä maksanut takaisin, sanoo tutkinnanjohtaja Nils Majewski.

Poliisin mukaan työntekijät eivät saaneet vuonna 2024 joka kuukausi palkkaa tai palkkaa maksettiin liian vähän.

Epäilty maksoi osalle työntekijöistä palkkaa osittain tai kokonaan käteisellä. Aluksi palkkoja maksettiin yrityksen suomalaiselta tililtä. Myöhemmin palkkoja maksettiin yrityksen ulkomaiselta tililtä.

Maksamattomia palkkoja on hieman alle 200 000 euroa.

Rikoskokonaisuus on siirtynyt syyteharkintaan.