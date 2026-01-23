Rikosepäilyyn liittyen poliisilla on ollut kiinniotettuna ja pidätettynä kaksi miestä ja yksi nainen.
Poliisi teki maanantaina 19. tammikuuta toiselta viranomaiselta saadun ilmoituksen perusteella kotietsinnän Pohjois-Helsingin Metsälässä sijaitsevaan omakotitaloon.
Poliisi kertoo tavanneensa omakotitalon kellarista noin 80-vuotiaan miehen, joka oli fyysisesti huonossa kunnossa ja avun tarpeessa.
Miehen käytössä ollut asuintila oli ikkunaton huone, jossa ei ollut mahdollisuutta peseytymiseen, vessassa käymiseen eikä ruuan valmistamiseen. Esitutkinnassa kertyneiden tietojen mukaan mies oli muuttanut tiloihin asumaan jo kymmeniä vuosia aiemmin. Kellarissa asunut mies on saatettu tarvittavien viranomaispalvelujen piiriin.
Poliisi jatkaa tapauksen tutkintaa ja selvittää, ovatko samassa talossa asuneet muut henkilöt syyllistyneet ihmiskauppaan käyttämällä hyväkseen toisen riippuvaista asemaa ja saattamalla hänet ihmisarvoa loukkaaviin olosuhteisiin saaden mahdollisesti taloudellista hyötyä.
Rikosepäilyyn liittyen poliisilla on ollut kiinniotettuna ja pidätettynä kaksi miestä ja yksi nainen. Epäillyt ovat noin 60-vuotiaita helsinkiläisiä.