Oulun käräjäoikeus on vanginnut kaksi romanialaista miestä ihmiskauppaan liittyvän tutkinnan yhteydessä.
Poliisi otti viime viikolla kiinni kaksi ihmistä Oulusta ja neljä Kaakkois-Suomen rajavartiolaitoksen avustamana Suomen ja Venäjän rajalta epäiltyyn ihmiskaupparikokseen liittyvässä tutkinnassa.
Oulun käräjäoikeus vangitsi tänään tiistaina poliisin esityksestä kaksi 1980-luvalla syntynyttä romanialaista miestä.
Tutkinnassa tulleiden tietojen perusteella rikosnimike on muuttunut törkeäksi ihmiskaupaksi. Epäiltyjen tarkoitus oli saattaa uhrit parituksen kohteeksi.
2000-luvulla syntynyttä kiinniotettuna ollutta naista epäillään tällä hetkellä avunannosta törkeään ihmiskauppaan. Hänet on määrätty matkustuskieltoon.
Kahden muun kiinniotetun asema on esitutkinnassa muuttunut asianomistajaksi. Poliisi epäilee, että myös heidät pyrittiin pakottamaan prostituutioon.
Epäillyt rikokset ovat tämänhetkisen tiedon perusteella tapahtuneet Helsingissä ja Oulussa kuluvan tammikuun aikana.
Poliisi jatkaa tapauksen tutkintaa kuulustelemalla epäiltyjä, kansainvälisen viranomaisyhteistyön avulla sekä teknisen tutkinnan keinoin.