Kiekko-Espoo kirkasti mahdollisuuksiaan jääkiekkoliigan runkosarjan loppusuoralla, kun se HIFK:n 4–0. Lappeenrannassa tehtiin seuraennätys, ja Turussa paukuteltiin maaleja oikein kunnolla.

Kaikki kolme Espoon ja HIFK:n aiempaa kohtaamista voittanut K-Espoo kaappasi unelma-alun, sillä puolustaja Kristian Näkyvä iski johtomaalin nyt 28 sekunnilla.



HIFK koki tuskaisen 0–1-häviön Espoossa jo lokakuussa, kun Iikka Kangasniemi viimeisteli ottelun ainokaisen heti kahdeksannella minuutilla. Puolustajien pörssien kärkeen lukeutuva Näkyvä merkkautti tuolloin osumaan syöttöpisteen, ja maalivahti Petteri Rimpinen vastasi silloinkin nollapelistä.



K-Espoon pisteputki kasvoi seitsemän ottelun mittaiseksi, josta se on koonnut 17 pistettä. Itseluottamusta tuntuu löytyvän. Tunnelmat ovat taatusti toiset HIFK:n leirissä, sillä lauantainen oli jatkoa tahmean vaisulle vieraspelaamiselle. Yrittäminen esiintyy väkinäisyytenä, ja jo kymmenes kerta kuluvalla kaudella HIFK:lle ilman maalia vieraskaukalossa kertoo karua viestiä.



JYP-tykki Ojantakaselle 30 täyteen

Neljän parhaan joukkoon ja suoraan puolivälieriin hamuava JYP haki TPS:stä vierasvoiton murskanumeroin 8–3. JYPin maaliruisku Valtteri Ojantakanen iski hattutempun ja sai 30 maalia täyteen ensimmäisenä pelaajana kuluvalla kaudella. Kokonaispotti Ojantakasella nyt 31.

