Sveitsissä mittavan uran tehnyt Harri Pesonen vaihtaa maisemaa kuluvan sesongin päätteeksi.

Pesosen pitkäaikainen seura SCL Tigers kertoo verkkosivuillaan, että suomalaishyökkääjä ei jatka joukkueessa enää ensi kaudella.

Langnaussa majaa pitävän Tigers-organisaation mukaan syynä on se, ettei seura tarjoa kapteenilleen enää uutta sopimusta.

– Aloitamme ensi kauden seitsemällä ulkomaalaispelaajalla ja haluamme täyttää yhden paikan keskushyökkääjällä. Tämä päätös johti valitettavasti siihen, että emme voineet tarjota Harrille uutta sopimusta, seuran urheilupomo Pascal Müller taustoittaa.

Pesonen on pelannut Lagnaussa seitsemän kauden aikana 364 ottelua ja tehnyt pisteet 131+134=265.

Leijonissa olympiakultaa ja kahta maailmanmestaruutta juhlinut 37-vuotias Pesonen kommentoi tilannetta tiedotteessa myös itse.

– Tämä on suuri pettymys minulle ja perheelleni. Olen nauttinut ajastani Langnaussa sekä jäällä että sen ulkopuolella. Minulla on ollut kunnia ollu joukkueen kapteeni, mikä tekee tästä ajasta entistä erityisemmän.

– Seura on kohdellut minua ja perhettäni erinomaisesti ensimmäisestä päivästä lähtien, Pesonen jatkaa.

Pesonen on pelannut Sveitsissä myös Lausannen paidassa. Hän on Jyväskylän JYPin kasvatti.