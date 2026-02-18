Tapparan taitohyökkääjä Kristian Tanus jatkaa uraansa ensi kaudella Sveitsin liigassa pelaavan HC Ajoien riveissä.
Ajoie vahvisti siirtouutisen keskiviikkona. Tanuksen sopimus sveitsiläisseuran kanssa kattaa ensi kauden. Loppukauden Tanus pelaa normaalisti sopimuksensa mukaisesti Tapparassa.
25-vuotias Tanus pelaa erinomaista kautta Tapparassa. Hän on tehnyt 43 ottelussa 45 (14+31) tehopistettä. Hän on SM-liigan pistepörssissä sijalla 11.
Tanus on pelannut SM-liigassa kaiken kaikkiaan 330 ottelua, joiden aikana tehopisteitä on kertynyt 211. Hän on voittanut kolme Suomen mestaruutta ja yhden CHL-mestaruuden.