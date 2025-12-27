Joulun paluuliikenteessä on tapahtunut kolareita huonossa kelissä. MTV Uutiset seuraa tilannetta tässä artikkelissa.
Heikosta ajokelistä ja kovasta tuulesta on annettu varoitus tänään lauantaina monin paikoin eri puolille maata.
Vain Kymenlaaksoon, Etelä-Karjalaan, Etelä-Savoon ja Pohjois-Savoon ei ole annettu varoituksia.
16.34: Pohjois-Karjalassa kaksi ulosajoa, varoitus huonosta ajokelistä voimassa
Pohjois-Karjalassa on tapahtunut kaksi ulosajoa, joissa on loukkaantunut yhteensä kolme ihmistä. Pohjois-Karjalassa on voimassa varoitus huonosta ajokelistä.
Joensuun Enossa henkilöauto suistui ulos tieltä ja päätyi katolleen ojaan puolenpäivän aikaan, kertoo Itä-Suomen poliisi. Tie oli tapahtumapaikalla luminen ja jäinen sekä liikenne vilkasta. Ensihoito vei lievästi loukkaantuneet kuljettajan ja matkustajan jatkohoitoon tarkastettavaksi.
Juuassa puolestaan henkilöauto ajautui ulos Kuutostieltä hieman ennen iltapäiväkahta. Auton kuljettaja vietiin ambulanssilla sairaalahoitoon Joensuuhun.
7.40: Kaide lävisti auton Inarissa: Vakavasti loukkaantuneet Norjaan kopterilla
Inarissa tapahtui aamuyöllä kahden henkilöauton kolari, jonka seurauksena viisi ihmistä viettiin sairaalaan.
Poliisin mukaan kaksi heistä loukkaantui vakavasti, ja heidät kuljetettiin hoitoon Norjaan helikopterilla.
Kolme muuta kiidätettiin ensihoitoyksiköillä Ivalon terveyskeskukseen. Kaide lävisti yhden autoista.
Myös kolmas ajoneuvo joutui onnettomuuteen. Se törmäsi tiellä olleeseen kaiteeseen väistäessään kolariautoja.
Onnettomuus tapahtui lumisateisessa kelissä Inarijärventien ja Rahajärventien risteyksessä hieman ennen aamuviittä.