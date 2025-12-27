Viisi henkilöä on kuljetettu jatkohoitoon.
Inarissa on tapahtunut kahden henkilöauton kolari, jonka seurauksena viisi henkilöä on kuljetettu sairaalaan.
Kaksi loukkaantuneista kuljetettiin helikopterilla Norjaan ja kolme ensihoitoyksiköillä Ivalon terveyskeskukseen.
Asiasta kertoo Lapin pelastuslaitos.
Onnettomuus tapahtui lumisateisessa kelissä Inarijärventien ja Rahajärventien risteyksessä.
Kahdessa onnettomuusautossa oli yhteensä viisi henkilöä.
Heistä yksi saatiin autosta ulos vasta kun auton rakenteita oli purettu ja auton lävistänyttä kaidetta leikattu.
Valtatie 4 oli suljettuna kokonaan liikenteeltä pelastus- ja raivaustöiden ajan noin kaksi tuntia.
Pelastuslaitoksen mukaan paikalla oli pelastuslaitoksen yksiköitä sekä Ivalosta että Inarista.