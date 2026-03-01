Finnair on joutunut perumaan lentojaan Lähi-idän tilanteen takia.

Lentoyhtiö Finnair on kertonut peruneensa lennot Qatarin Dohaan ja Arabiemiraattien Dubaihin ensi perjantaihin saakka Lähi-idän kiristyneen turvallisuustilanteen takia.

Finnair ei myöskään toistaiseksi lennä Irakin, Iranin, Syyrian tai Israelin ilmatilan kautta, yhtiö kertoo.

Finnairin viestintäjohtaja Päivyt Tallqvist kertoo MTV Uutisille, että lentojen peruutukset koskevat neljää tuhatta Finnairin matkustajaa.

– Siinä (luvussa) ovat sekä ne, jotka ovat siellä paikan päällä, että sitten ne, joiden oli tarkoitus sinne matkustaa tulevalla viikolla.

Lentojen tilanne avoin

Tallqvistin mukaan peruutusten takia kohteisiin jääneiltä matkustajilta on tullut kysymyksiä Finnairille.

– Olemme asiakkaille viestineet lennon perumisesta ja olemme kertoneet, että uusia reitityksiä etsitään. Mutta alueen tilanteen takia siinä kestää normaalia pidempään.

Tallqvist kertoo, että alueella lentoasemat ja ilmatila on suljettu, eikä kaupallisia lentoja ole tällä hetkellä.

Lentojen tilanne ensi perjantain jälkeen on vielä täysin avoin.

– Tässä kohtaa ei vielä tiedetä, miten tämä tilanne tästä kehittyy ja jatkuu. Jatkosta tehdään päätöksiä, kun tilannekuva kirkastuu. Tällä hetkellä mennään tällä, että 6.maaliskuuta asti on lennot peruttu.

Tallqvist toteaa, että Finnairilla ilmatilan turvallisuuden seuraaminen on osa lentoyhtiön arkea.

– Seuraamme koko ajan kaikkien niiden ilmatilojen tilannetta, joissa operoimme. Seuraamme viranomaisohjeistuksia ja keskustelemme myös muiden lentoyhtiöiden kanssa.

