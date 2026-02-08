Kuljettaja menetti autonsa hallinnan suoralla tiellä kohtalokkaasti Ylöjärvellä.

Poliisi on selvittänyt, mitä henkilöauton ja täysperävaunuyhdistelmän kolarissa lauantaina Ylöjärvellä tapahtui. Törmäyksessä kuolivat välittömästi henkilöauton kuljettaja ja matkustaja. Kuorma-autossa ollut matkustaja loukkaantui myös lievästi.

Törmäys sattui Vaasantiellä Ylöjärvellä kello 16. Tampereen suuntaan liikkeellä olleen henkilöauton kuljettaja menetti autonsa hallinnan suoralla tiellä, päätyi vastaantulevien kaistalle ja törmäsi perävaunullisen säiliöauton keulaan. Raskaan yhdistelmän kuljettajalla ei poliisin mukaan onnistunut estämään onnettomuutta jarrutuksesta ja väistämisyrityksestä huolimatta.

Aamulehden tietojen mukaan raskas ajoneuvo oli Valion maitoauto.

Yksi mahdollisista syistä turmaan oli tienpinnan nopea liukastuminen. Lämpötila nousi päivällä nopeasti ja se sekä tien pinnalle hioutunut irtonainen pakkaslumi tekivät Pirkanmaan alueen teistä hyvin liukkaita. Tiellä oli kahdeksankympin nopeusrajoitus. Kyseisessä kuolonkolarissa ei ajettu ylinopeutta eivätkä kuljettajat olleet päihtyneitä.

Poliisi tutkii asiaa liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja kuolemantuottamuksena. Epäilty on onnettomuudessa kuollut kuljettaja.

Päivitetty 8.2.2026 kello 16.31. Juttuun lisätty tieto maitoautosta.