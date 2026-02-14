Kahdessa nokkakolariin joutuneessa autossa oli yhteensä kahdeksan ihmistä.
Lapissa Pelkosenniemen pohjoispuolella lähellä Kokkosnivan voimalaitosta on tapahtunut kahden henkilöauton nokkakolari. Autoissa oli yhteensä kahdeksan henkilöä.
Yksi henkilö jouduttiin irrottamaan autosta auton rakenteita purkaen.
– Viisi henkilöä kuljetettiin hoitoon ensihoitoyksiköillä ja kolme helikopterilla, kerrotaan pelastustoimen tiedotteessa.
Tie oli poikki pelastus- ja raivaustöiden ajan. Poliisi selvittää tapahtumien kulkua.