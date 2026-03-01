Hämeenkyrössä Pirkanmaalla on tapahtunut vakava liikenneonnettomuus.
Hämeenkyrön Häijääntiellä tapahtui kolari tänään sunnuntaina vähän ennen yhtä iltapäivällä, kertoo Sisä-Suomen poliisilaitos.
Poliisin tämänhetkisen tiedon perusteella onnettomuudessa oli osallisena kaksi henkilöautoa.
Tie on toistaiseksi suljettu onnettomuuspaikan läheisyydestä pelastus- ja raivaustöiden vuoksi.
Poliisi selvittää parhaillaan tilannetta paikalla ja ohjaa liikennettä kiertotielle yhdessä pelastuslaitoksen kanssa.
Etelän suunnasta tulevat ohjataan kiertotielle Trossitien kautta ja pohjoisen suunnasta tulevat Nikkari-Tuomisentien kautta.
Onnettomuuden uhreista ei ole toistaiseksi kerrottu. Pelastuslaitos on siirtänyt tiedotusvastuun turmasta poliisille.
Juttu päivittyy.
