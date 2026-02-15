Minttu kertoo Sana on vapaa -podcastissa, että on jutellut isänsä, muusikko Lauri Tähkän kanssa julkisuuteen liittyvistä peloistaan.

Laulaja Minttu vierailee Janni Hussin ja Sointu Borgin luotsaaman, Podimo-palvelussa ilmestyvän Sana on vapaa -podcastin tuoreimmassa jaksossa.

Minttu, joka tunnetaan myös muusikko Lauri Tähkän tyttärenä, kertoo jaksossa muun muassa artistiuteen liittyvistä tuntemuksistaan, esiintymisjännityksestään ja julkisuuteen liittyvistä peloistaan.

Minttu kertoo, että on jutellut isänsä kanssa julkisuuteen liittyvistä peloistaan. Pelot heijastuvat ainakin osittain hänen lapsuuden kokemuksistaan.

– Olen kasvanut niin, että kauppaan mennessä iltapäivälehdessä on isäni lärvi, tai kaverini ovat puhuneet koulussa siitä, mitä he ovat lukeneet lehdestä. Siinä julkisessa työssä on tietty trauma, hän sanoo.

Kipuilun hetkillä Tähkä on muistuttanut tytärtään siitä, että kaikissa töissä on omat varjopuolensa.

– Jos oikeasti haluat tehdä tätä, niin pääset siitä yli ja kestät sen kyllä, laulaja kertaa isänsä sanoja.

– Pystyn kuitenkin itse määrittelemään sitä, mitä kerron ja kuinka paljon olen esillä. Haluan totta kai esiintyä ja mennä kaikille keikoille, mutta se, minkälaisia haastatteluja teen… minulle on tosi tärkeää, että ne, jotka haastattelevat minua, ovat reiluja eivätkä halua minulle pahaa tai aja minua nurkkaan ja kysele kinkkisiä kysymyksiä. Sekin on ok, mutta että siinä on kunnioitus, hän jatkaa.

Minttu julkaisi esikoissinglensä Paperihaavoja keväällä 2025. Erityisesti hänen kaksi viimeisintä singleään, lokakuussa julkaistu Tyttöystävä ja tammikuussa julkaistu Everest, ovat niittäneet suurta suosiota ja nousseet Suomen kuunnelluimpien kappaleiden listan kärkeen Spotifyssa.