Unelmien poikamiehenä nähdään tulevalla kaudella tv:stä tuttu ex-poliisi Arttu Kilpeläinen. Kilpeläinen kertoo, miksi päätti lähteä mukaan ohjelmaan, jossa bachelorina on aiemmilla kausilla nähty taviksia.

Tulevalla Bachelor Suomi -kaudella tosirakkautta etsii julkisuudesta tuttu Arttu Kilpeläinen. Mies vieraili torstaina 8. tammikuuta Huomenta Suomessa ja julkisti asian suorassa lähetyksessä.

– Olen odottanut tätä hetkeä tosi kauan, että saan tämän harteiltani pois. Nyt ei tarvitse enää salailla, Kilpeläinen sanoi huojentuneena.

29-vuotias Kilpeläinen on tullut monille tutuksi somevaikuttajana, podcastaajana ja lisäksi hänet nähtiin viime kaudella Suomen surkein kuski -ohjelman yhtenä tuomarina.

Bachelor Suomi -ohjelmassa on aiemmilla kausilla nähty unelmien poikamiehenä taviksia, jotka ovat ohjelman myötä nousseet julkisuuteen. Nyt ensimmäistä kertaa Suomessa bachelorin saappaisiin astuu jo julkisuudesta tuttu henkilö. Kilpeläinen paljasti Huomenta Suomessa, kuinka hän päätyi mukaan ohjelmaan.

– Ensin olin, että en varmasti lähde mukaan, kun sitä minulta kysyttiin. Sitten hetken aikaa pureskelin asiaa ja ajattelin, että okei ehkä minä voisin jutella tästä lisää. Kaikkea muuta on jo kokeiltu, joten ehkä tämä on se kaikkein absurdein tapa löytää kumppani, Kilpeläinen naurahti.

Kilpeläinen kokee ohjelman kannalta mieluumminkin eduksi kuin haitaksi sen, että hän on julkisuuden henkilö. Mahdolliset hakijat voivat halutessaan tutustua Kilpeläisen julkiseen profiiliin etukäteen.

– Minun somessa kun käy, niin sieltä tulee hyvin pitkälti se minun aito persoona esille. Totta kai joillekin se julkisuus voi olla 'no go', mutta sitten taas ei tämä ohjelmakaan ole täysin julkisuutta karttavalle tarkoitettu.

Kilpeläinen seurusteli pitkään somevaikuttaja ja yrittäjä Pernilla Böckermanin kanssa. Kaksikko piti myös yhteistä podcastia. He ilmoittivat erostaan vuonna 2024.

Kilpeläinen kertoo Huomenta Suomessa, miksi suhteet eivät ole sen jälkeen ottaneet tulta alleen.

– Sitä tuntee monta kertaa olevansa hirveän valmis löytämään itselleen kumppanin. Sitten katsoo itseään peilistä ja ihmettelee, että mikä minussa on vialla, kun vierellä on ihminen, jossa kaikki on kohdallaan, mutta silti jostain syystä tunteet jäävät uupumaan. Ja sitten se navigointi siitä, että vienkö tätä vielä eteenpäin vai jätänkö tämän tähän, niin toistaiseksi olen tehnyt niin, että olen jättänyt sen siihen.

– Olen käynyt sitä terapiassa läpi ja olemme tulleet siihen lopputulokseen, että se on ollut karkuun juoksemista. En ole uskaltanut antaa itseäni toiselle ihmisille. Mutta nyt on sellainen tilanne, että asiaa on käsitelty, ja kun kuvaukset alkavat, niin sieltä ei karkuun pääse. Siellä on kohdattava se, mitä eteen tulee, Kilpeläinen sanoo.

Bachelorin matkassa ohjelmassa kulkee viime kaudelta tuttu juontaja Shirly Karvinen. Ohjelma kuvataan keväällä 2026 ja esitetään MTV:llä myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.