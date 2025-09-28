Radiojuontaja Esko Eerikäinen saapui TTK-yleisön 28. syyskuuta. Hän kertoi seuraavansa tyttärensä Victorian kasvua samaan aikaan sekä ylpeydellä että haikeudella.

Radiojuontaja Esko Eerikäinen saapui TTK-yleisöön 28. syyskuuta tsemppaamaan kollegaansa Minna Kuukkaa.

Eerikäinen kertoi, että syksy on tuonut mukanaan paljon uutta. Hänen tyttärensä Victoria aloitti lukion, joka on ollut vanhemmillekin uuden alku.

Ex-aviopari Esko Eerikäinen ja Martina Aitolehti ovat seuranneet tyttärensä kasvua samaan aikaan ylpeydellä ja haikeudella.

– Yläasteelta lukioon on iso harppaus. Siinä on paljon itsenäistymistä, ja tapahtuu paljon isoja asioita. Tässä sitä yhdessä Martinan kanssa seurataan tyttären kasvua. Pari vuotta enää, niin hän on täysi-ikäinen. Että hirvittää ja surettaa, mutta samaan aikaan olen myös hyvin iloinen siitä, että me saadaan seurata hänen upeaa kasvuaan kohti aikuisuutta, Eerikäinen kertoi.

Hän myöntää kipuilleensa viime aikoina sen asian kanssa, että ei ole enää tyttärensä ykkönen.

– Me olemme aina olleet tiivis kaksikko ja nyt se meidän yhteinen aika vähenee koko ajan. Kaverit, harrastukset ja poikaystävä vievät yhä enemmän aikaa. En ole enää ykkönen, Eerikäinen pohti haikeana.

