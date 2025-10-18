Radiojuontaja Esko Eerikäisen vuoden viimeinen moottoripyöräajo päättyi ikävästi.

Radiojuontaja Esko Eerikäinen kertoi Instagramin tarinat-osiossa perjantaina, että yritti viedä moottoripyöräänsä talvisäilöön, kun matka tyssäsikin Kehä 1:lle.

– Ja kuinka ollakaan, vetohihna poikki. Jes! Ei sillä ajeta metriäkään. Hinaukseen ja talvisäilöön. Se oli hänen tapansa kiittää minua tästä kesästä, Eerikäinen sanoo videolla autotien varressa.

– Onneksi pääsin tähän sivuun. Ohituskaistalla tunnelin jälkeen on meinaa pahin mahdollinen paikka, Eerikäinen jatkaa.

Hän kertoo, miten ennen hänen tien sivussa olevaa moottoripyöräänsä on pysäytysauto, jotta muu liikenne huomaa heidät, ja edellä hinausauto.

Eerikäisen pyörä on rakennettu Harley-Davidson.

– Aina niissä tulee kaikenlaisia juttuja. Olin koko kesän Kuopiossa, joten ajoin sillä todella, todella vähän. Toki se oli huollettu ja takajarrut vaihdettu, Eerikäinen selventää.

Häntä harmittaa, että moottoripyörälle tapahtuneesta jäi nyt hiukan ikävä fiilis. Se on hänelle tärkeä kulkupeli, josta hän saa voimaa ja energiaa ja jonka avulla hän saa nollattua ajatuksensa.

Instagramin tarinat ovat nähtävillä 24 tuntia julkaisuhetkestä.