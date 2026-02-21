Radiojuontaja Esko Eerikäinen kertoo sairastumisestaan.
Radiojuontajana ja entisenä Hunks-tanssijana tunnettu Esko Eerikäinen kertoo tulleensa viime syksynä niin kipeäksi, että joutui miettimään uudelleen omaa rajua työtahtiaan.
– Minulle tuli siis ihan tosi fyysisiä oireita. En pystynyt kunnolla nukkumaan, oksentelin, itkeskelin. Se meni niin yli, Eerikäinen kuvailee.
Mies kertoo lähipiirinsä varoitelleen häntä vuosia kestäneen rajun työtahdin sivuvaikutuksista.
– Se oli pelottavaa, mutta odotettavissa oleva asia.