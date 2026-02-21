Radiojuontaja Esko Eerikäinen kertoo sairastumisestaan.

Radiojuontajana ja entisenä Hunks-tanssijana tunnettu Esko Eerikäinen kertoo tulleensa viime syksynä niin kipeäksi, että joutui miettimään uudelleen omaa rajua työtahtiaan.

– Minulle tuli siis ihan tosi fyysisiä oireita. En pystynyt kunnolla nukkumaan, oksentelin, itkeskelin. Se meni niin yli, Eerikäinen kuvailee.

Mies kertoo lähipiirinsä varoitelleen häntä vuosia kestäneen rajun työtahdin sivuvaikutuksista.

– Se oli pelottavaa, mutta odotettavissa oleva asia.

Videolla Eerikäinen kertoo, mikä hänen tilanteensa uupumisen suhteen on nyt. Hän myös esittelee upean kotinsa Huomenta Suomen katsojille.