Esko Eerikäisen kotoa löytyy vaikuttava kokoelma, kenkiä, hattuja ja taidetta.
Radiojuontaja Esko Eerikäinen avaa värikkään kotinsa ovet Huomenta Suomen katsojille. Eerikäisen ja hänen teini-ikäisen tyttärensä kotoa löytyy värien lisäksi, taidetta ja boheemia tunnelmaa.
Näyttävästä tyylistä tunnettu tähti keräilee myös hattuja, sekä kenkiä. Miehen kotona onkin valtava kenkäkokoelma design-lenkkareita.
– Tämä on harrastus, mikä on lähtenyt täysin käsistä, Eerikäinen kommentoi.
Mies kertoo omistavansa lenkkareita lähes 100 000 euron edestä.