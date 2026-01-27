Esko Eerikäisen Petri-hahmo palaa Salkkareihin.

Viime viikolla järjestetyssä Salatut elämät -sarjan synttärilehdistötilaisuudessa paljastettiin, että Esko Eerikäisen esittämä Petri Simola tekee paluun Pihlajakadulle.

Eerikäinen on valtavan mielissään palatessaan takaisin suosikkisarjaan.

– Ihan kuin täältä ei olisi koskaan lähtenytkään. Tämä työporukka on ihan supermukava. Heti ensimmäisestä kuvauspäivästä lähtien sanottiin, että "Hei, ihanaa, että tulit takaisin", Eerikäinen kertoi MTV Uutisille Salkkareiden synttärijuhlissa.

Esko Eerikäisen esittämä Petri lähti Pihlajakadulta pakoon virkavaltaa.

Petri-hahmo nähtiin Salkkareissa viimeksi vuonna 2024. Tuolloin hahmo ajautui lain väärälle puolelle ja sekaantui huumebisneksiin. Petrin ja Pete Latun esittämän Kallen tiet erkanivat dramaattisissa tunnelmissa, kun Petri lähti karkuun virkavaltaa.

– Saapuessaan takaisin hän on edelleen juoksemassa poliisia karkuun. Sanotaan näin, että aika paljon kaikennäköistä yllätystä tulee olemaan, Eerikäinen vihjasi hahmonsa tulevista kuvioista.

Eerikäiselle on sadellut positiivista palautetta sarjan katsojilta. Hänen mukanaolonsa Salkkareissa on ollut palautteiden perusteella iloinen yllätys monelle, ja miestä onkin kiitelty siitä, miten hän on Petriä esittänyt.

Toisinaan Eerikäiseltä on myös tivattu, miksi "hän" särki Kallen sydämen, ja että "hänen" takiaan Kalle ratkesi ryyppäämään.

– Monet hardcore-fanit elävät sitä maailmaa. Hahmo on niin tunteita herättävä ja kohtalot ovat kovia. Puhumme oikeasti isoista asioista: alkoholismista ja päihteistä. Mielestäni sen kuuluukin herättää tunteita, hän sanoi.

Victoria-tytär tukena

Eerikäinen on katsellut Salkkareita yhdessä Victoria-tyttärensä kanssa. Tytär on antanut isälleen hyviä vinkkejä näyttelemistä varten.

– Minulla on tiettyjä maneereja, eli vaikkapa jännittäessä alan puremaan huultani. Hän huomaa ne ja sanoo, että nyt kannattaa olla vähän rennompi, Eerikäinen mainitsi esimerkkinä.

Isä saa myös paljon kehuja tyttäreltään.

– Muistan, kun katsoimme viime vuoden puolella yhtä jaksoa, ja hän sanoi, että olit tosi hyvä tuossa. Kysyin, että oletko oikeasti tuota mieltä, ja hän sanoi, että joo joo. Kun hän sanoo sen, niin minä uskon. Silloin minulle tuli sellainen olo, että vitsi, minä olinkin hyvä tuossa, Eerikäinen muisteli.

Eerikäinen aloitti Salkkareissa Victorian ollessa alakouluikäinen. Hän muistaa pohtineensa tuolloin, mahtaako tyttö pitää isänsä Salkkarit-roolia nolona asiana.

Huoli oli turha.

– Hän oli tosi innoissaan. Hän on aina ollut tukena. Uskaltaisin väittää, että hän on suorin ja rehellisin ihminen ja uskaltaa sanoa, jos joku asia on hyvin tai huonosti.

– Voisin kuvitella hänen olevan ylpeä ja iloinen siitä, että minä saan toteuttaa itseäni.

28:47 Videolta näet Salkkareiden synttärilehdistötilaisuuden esityksineen ja yllätyksineen.