PMMP-dokumentin ohjannut Kati Laukkanen kertoo olevansa pettynyt siihen, että mediassa puhutaan yhä vain dokumentin aikaan saamasta kohusta.
MTV Uutiset haastatteli Kultainen Venla -gaalan kutsuvieraita suorassa lähetyksessä.
Punaiselle matolle saapuivat PMMP-dokumentin ohjaaja Kati Laukkanen ja artisti Mira Luoti. PMMK-dokumentti on ehdolla gaalassa.
Luoti kertoi dokumentissa kohtaamastaan seksuaalisesta väkivallasta tv-ohjelman kuvauksissa.
MTV Uutisten haastattelussa Mira Luoti sanoi, että kohusta selviäminen ei ollut helppoa.
– Kaikesta selviää, olisi voinut helpommallakin päästä. Mutta nyt on ihanaa olla dokumentin ohjaajan kanssa olla juhlimassa tätä upeaa dokumenttia.
MTV Uutisten kysyi Laukkaselta, miltä hänestä tuntuu, että dokumentista nousi niin iso kohu.
– Minun täytyy nyt filtteröimättä sanoa, että minua oksettaa, että se on edelleenkin ainoa, mistä kysytään. Minun mielestä pitäisi puhua siitä itse aiheesta, Laukkanen sanoo.
Perinteisesti parhaita suomalaisia televisio-ohjelmia ja niiden tekijöitä palkitseva Kultainen Venla -gaala järjestetään perjantaina 23. tammikuuta.
Helsingin Oopperatalolla järjestettävässä gaalassa palkitaan televisioalan ammattilaisia yhteensä 23 eri kilpailukategoriassa.