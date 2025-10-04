Rita Behmin näyttelijädebyyttiä on kehuttu, mutta kaikkiin se ei tehnyt vaikutusta.

Artisti Rita Behm ja näyttelijä Pyry Kähkönen vierailivat lauantaiaamuna Huomenta Suomen haastattelussa tähdittämänsä Anna minun rakastaa enemmän -elokuvan tiimoilta. Juha Itkosen romaaniin perustuva elokuva, jossa Behm tekee näyttelijädebyyttinsä, sai ensi-iltansa perjantaina 3. lokakuuta.

Elokuva ja siinä nähtävät näyttelijäsuoritukset ovat saaneet kriitikoilta suurimmilta osin positiivisen vastaanoton. Helsingin Sanomien kriitikkoon Behmin näyttelijäsuoritus ei kuitenkaan tehnyt vaikutusta.

– Behmin roolisuorituksesta paistaa, ettei hän ole näyttelijä. Kasvoilla on lähinnä yksi ilme, ja fyysinen olemuskin on usein varsin pökkelö. Aivan kuin hän esiintyisi kameralle eikä kohtaukselle, HS:n elokuva-arviossa muun muassa sanotaan.

Lue myös: Tältä näyttää Rita Behmin ja Pyry Kähkösen tähdittämä elokuva

Behm kertoi Huomenta Suomen haastattelussa, että on ollut kiinnostunut elokuvasta kirjoitetuista arvioista.

– Teen jotain ensimmäistä kertaa, niin haluan tietää, mikä on kriitikoiden yleinen näkemys. Se antaa vähän jotain osviittaa. Olen lukenut ehkä 15 (arviota elokuvasta). Niitä oli paljon ja ne olivat kaikki niin ihania. Sain niistä vahvistuksen, että tämä meni hyvin, kiitos, hän sanoi.

– Yksi on sitä mieltä, että kaikki oli ihan huonoa. En ehkä osaa loukkaantua siitä, sillä mielestäni on hyvä, että joku on aina vähän punkkari ja haukkuu kaiken. Se kuuluu asiaan. Minulla painaa ehkä enemmän se, että on saanut niin paljon hyvää palautetta ja kehuja. Tulee tosi hyvä fiilis, hän jatkoi.