Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmasta pudonneet Pippa Laukka ja Marko Keränen vierailivat Huomenta Suomessa ja kertoivat tunnelmistaan putoamisen jälkeen.

Tanssii Tähtien Kanssa -sarjan seitsemännen lähetyksen päätteeksi jälkeen yksi pari joutui jättämään parketit.

Tällä kertaa kotimatkalle lähtivät Pippa Laukka ja Marko Keränen. Kaksikko vieraili Huomenta Suomessa 21. lokakuuta. Laukka avautui tuntemastaan häpeästä.

– Minulla oli todella paljon ahdistusta, jännitystä ja epämukavuutta siitä keskeneräisyydestä. Että se oli todella vaikea paikka. Ei niinkään se, että se miljoona ihmistä olisi ollut minun mielessäni tuijottamassa minua, mutta se kehollisen ilmaisun arvostelu. Se oli kova paikka, mutta se teki myös hyvää, Laukka sanoi.