Nyt puhuu Mira Luoti: "Kipuani on vähätelty ja motiivejani puhua näistä aiheista on kyseenalaistettu"

Mira Luoti ottaa Instagramissa kantaa viime aikojen uutisointiin.

Laulaja Mira Luoti kommentoi Instagram-postauksessaan viimeaikaista uutisointia liittyen hänen kokemaansa seksuaaliseen väkivaltaan.

Luoti kertoo syyskuussa Ylellä julkaistavassa PMMP keikalla: Ei enää ikinä -dokumentissa joutuneensa seksuaalisen väkivallan uhriksi tv-ohjelman kuvauksissa. Tapaus on ollut viime päivinä laajalti esillä mediassa.

– Kuvasimme koko viime vuoden dokumenttia PMMP:n matkasta paluukeikalle Stadionille ja yksi dokumentin teemoista oli kaikki lukuisat ongelmat, joita naisartistina voi musiikkialalla joutua kohtaamaan. Tarkoitus oli avata sekä henkilökohtaisia kokemuksia että haastaa ajattelemaan, miksi olemme yhteiskuntana kohdelleet naisia näin ja ovatko asiat muuttuneet tarpeeksi nykypäivänäkään, Luoti kirjoittaa julkaisussaan.

– Viime päivinä ja viimeksi tänään kertomiani kipeitä muistoja on nostettu otsikoihin ja meno on villiä. Kipuani on vähätelty ja motiivejani puhua näistä aiheista on kyseenalaistettu. Tämä on tyypillistä vaientamisen yritystä: tällä varmistetaan, ettei kukaan puhu vaikeista aiheista julkisen lyttäämisen pelossa. Dokumentin nähneet ymmärtävät kyllä, miksi näistä aiheista on puhuttu ja miten ne liittyvät laajempaan kokonaisuuteen. Toivoisin, että kenenkään kipeistä kokemuksista ei tehtäisi viihdeuutisia, hän päättää tekstinsä.

Otsikoihin nousseet tapahtumat sijoittuvat vuoteen 2016. Helsingin Sanomat uutisoi hiljattain, että kyseinen ohjelma oli Nelosella vuonna 2017 esitetty Julkkisselviytyjät-sarja. Nelonen Median televisiojohtaja Ville Toivonen vahvisti asian myös MTV Uutisille.

Sarjassa Luodin kilpakumppanina oli vapaaottelija Makwan "Maku" Amirkhani.

Luoti kertoo PMMP-dokumentissa, että ratkaisuna hänelle tarjottiin ohjelmasta kolminkertaista palkkiota, johon hän suostui.

Julkkisselviytyjät-tuotantoyhtiö Warner Bros. International Television Production Finland kommentoi viime viikolla julkaisemassaan lausunnossa, että Luodille maksetun korvaussumman korotus "liittyi ensisijaisesti siihen, että kuvausten olosuhteet eivät vastanneet aiemmin sovittua palkkiota, ei julkisuudessa käsiteltyihin tietoihin".

HS uutisoi tämän jälkeen saaneensa haltuunsa viestin, jossa tuotantoyhtiö Warner ehdotti Luodille, että voisi kolminkertaistaa tämän palkkion Julkkisselviytyjät-sarjasta. Viestissä pahoitellaan, että Luoti "joutui ikäviin tilanteisiin Makwanin taholta". Ehdotuksen toivottiin tyydyttävän ja poistavan asian päiväjärjestyksestä.

Juttua päivitetty kauttaaltaan 29.8.2025 klo 14.59.