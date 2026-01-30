Jussi-ehdokkuudet herättivät keskustelua Huomenta Suomen sohvilla.
MTV Uutisten viihdetoimittajat Katja Lintunen ja Alexia Tänav perkasivat viihdemaailman tuoreimpia käänteitä perjantaiaamun Huomenta Suomessa. Keskusteluun nousivat muun muassa Jussi-ehdokkaat.
Ehdokkaat elokuva-alan Jussi-palkinnon saajiksi julkistettiin keskiviikkona 28. tammikuuta. Eniten ehdokkuuksia, yhteensä kymmenen kappaletta, kahmi Lauri-Matti Parppein ohjaama musiikkidraama Jossain on valo joka ei sammu. Hopeasijalle kuudella ehdokkuudella ylsi Teemu Nikin ohjaama 100 litraa sahtia.
Ainakin toistaiseksi melko tuntemattomana pysytelleen Jossain on valo joka ei sammu -elokuvan suuri ehdokkuusmäärä herätti keskustelua Huomenta Suomen sohvilla.
– Vaikka mekin olemme viihdetoimittajia, niin emme oikeastaan olleet edes kuulleet tästä elokuvasta. Elokuvateattereissa tämän elokuvan on nähnyt reilut 5 000 ihmistä. Tämä herättää kysymyksiä. Filmiaura valitsee ehdokkaat, mutta katsojaluvuilla ei ole minkäänlaista merkitystä. 100 litraa sahtia oli Suomen toiseksi katsotuin elokuva viime vuonna, yli 200 000 katsojaa, Lintunen sanoi.