Elias Salonen näyttelee pääroolin Kalevala: Kullervon tarina -elokuvassa.

Antti J. Jokisen ohjaaman Kalevala: Kullervon tarina -elokuvan kutsuvierasensi-iltaa vietetään Helsingissä 14. tammikuuta.

Tapahtumassa median eteen astelivat elokuvan tekijät ja näyttelijät sekä joukko tunnettuja kutsuvieraita.

Kullervoa elokuvassa näyttelevä Elias Salonen kertoo MTV uutisille, että tunnelmat ovat hyvät, mutta haikeat.

– Olen iloinen, että vihdoin ihmiset näkevät tämän elokuvan ja nyt pystyy rauhoittumaan tämän äärelle.

Kyseessä on Salosen ensimmäinen päärooli elokuvassa ja hän kertoo kokevansa sen suurena kunniana.

– Tähän päivään liittyy paljon tunteita koska olen tehnyt ison työn ja tuntuu, että jollain tavalla on nyt minun päätepisteeni tämän elokuvan matkassa, Salonen herkistyy.