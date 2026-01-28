Monen unelma-asunto saattaa olla sähköllä lämpiävä. Miten pitää toimia, jos sähkökatkos uhkaa muuttaa asunnon jääkaapiksi tai jopa pakastimeksi?

Pelastusalan keskusjärjestön mukaan, jos sähköt katkeavat, viilenee puutalo kovilla pakkasilla kymmenasteiseksi 18 tunnissa, pieni kivitalo 30 tunnissa ja elementtikerrostalo 36 tunnissa.

Varautumisasiantuntija Roope Siirtolan mukaan huonosti eristetty talo viilenee nopeammin. Jos asunto alkaa viilentyä sähkökatkon aikana, kannattaa Siirtolan mukaan siirtyä kodissa pienempään tilaan, jota on helpompi pitää lämpimänä.

– Jos talossa on takka, sähkölämmityksen lisäksi, niin sitä kannattaa luonnollisesti hyödyntää. Jos takkaa ei ole, myös kaasulämmitin lämmittää tehokkaasti, Siirtola neuvoo.

Laittaisin myös verhoja ikkunoiden eteen. Ihmiset tuottavat myös lämpöä eli koko porukalla pienempään huoneeseen nukkumaan. Jos on retkeilytavaraa, niitähän voi hyödyntää, Siirtola jatkaa.

Pidempiä sähkökatkoja saattaa ilmetä Suomessa kovien myrskyjen aikana. Siirtolan mukaan sähkömarkkinalain mukaan kaavoitetulla alueella tavoiteaika sähköjen palautumiselle myrskysäiden jälkeen on kuusi tuntia.

Katso koko haastattelu MTV Katsomosta! https://www.mtv.fi/ohjelma/4014d1259badf9d35c2a/viiden-jalkeen