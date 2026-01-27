Anna Egutkina työskentelee MTV Uutisten toimittajana, jonka erikoisosaamisalue on Venäjä.

Egutkina tuotti ja juonsi myös Itä Nyt -nimistä ohjelmaa, joka käsitteli pintaa syvemmältä Ukrainan, Venäjän ja itäisen Euroopan ilmiöitä sekä ihmisiä.

Egutkinaan voit olla yhteydessä esimerkiksi juttuvinkkeihin liittyen.

Yhteystiedot:

anna.egutkina@mtv.fi