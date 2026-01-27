Pilvipeitteen rakoillessa pakkanen on varsin purevaa koko Suomessa.
MTV Uutiset uutisoi maanantaina, että pakkanen voi tällä viikolla kiristyä koviin lukemiin myös Etelä-Suomessa.
Meteorologi Liisa Rintaniemi lupasi jopa 30 asteen pakkasia etelään.
Forecan tiistaina tullut ennuste vahvistaa loppuviikon kylmimmät hetket, jotka näillä näkymin osuvat perjantaille ja lauantaille.
Pilvipeitteen rakoillessa pakkanen voi perjantai- ja lauantaiöinä kiristyä etelässäkin 20 ja 25 asteen välille. Pohjoisessa selkeillä alueilla pakkasta on 30–35 astetta.
Forecan mukaan sunnuntaina kohtalainen etelä- tai lounaistuuli purevoittaa pakkasia etenkin lännessä ja pohjoisessa.