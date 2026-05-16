Huippuviulisti, euroviisutähti Linda Lampeniuksen yhteydet seksuaalirikoksista tuomittuun suomalaiskanadalaiseen muotimiljonääriin on nostettu esille kansainvälisessä mediassa.

Euroviisujen finaalissa Pete Parkkosen kanssa kilpaileva Linda Lampenius tapasi muotimiljonääri Peter Nygårdin 1990-luvulla. Kokemus oli piinaava, ja hän varoitti myöhemmin julkisesti nuoria suomalaisnaisia menemästä Nygårdin Bahaman-huvilalle.

Nygård vastasi tähän haastamalla Lampeniuksen oikeuteen kunnianloukkauksesta.

Linda Lampenius pakotettiin vuonna 2001 ostamaan koko sivun mittainen anteeksipyyntöilmoitus Ilta-Sanomista. Samalla Lampenius pantiin allekirjoittamaan vaitiolosopimus.

Hän pelkäsi yli kaksi vuosikymmentä Nygårdin asianajajien uusia hyökkäyksiä.

MTV Uutiset perehtyi Nygård-kokonaisuuteen vuonna 2021. Juttusarjassa myös Linda Lampenius avasi oman tarinansa siitä, mitä tapahtui. Julkaisemme juttusarjan nyt uudelleen. Voit katsoa sen artikkelin alussa olevalta videolta.

Lue myös: Näin seksirikoksista syytetty Peter Nygård houkutteli ja kohteli suomalaisnaisia

Kansainvälistä huomiota

Lampeniuksen ja Nygårdin yhteys on nostettu esille aiemmin Suomessa, mutta nyt Euroviisujen myötä myös kansainvälinen media on tarttunut siihen.

Brittimediassa esimerkiksi The Mirror on nostanut esiin Nygårdin kytkyt miljardööri Jeffrey Epsteiniin ja prinssi Andrew’hun. Lehti kuvaa Lampeniuksen viisutaivalta "lopulliseksi kostoksi".

Suomalaisen viisukappaleen ja esiintyjän historiaa on taustoitettu muun muassa The Independent -lehdessä. Artikkelit kertovat Linda Lampeniuksen käyneen läpi ”vuosien helvetin” Nygårdin vuoksi. kertoi euroviisuennakossaan Lampeniuksen menneisyydestä Playboy-mallina ja viulistina, jonka uran Nygårdin kunnianloukkaussyyte ja oikeuspiina pysäyttivät.