Show-tuottaja Matti Myllyaho on Euroviisuissa mukana jo kuudetta kertaa.
Show-tuottaja Matti Myllyaho on osa Suomen viisudelegaatiota Itävallan Wienissä. Myllyaho kertoo MTV Uutisille, että tunnelma viisukaupungissa on hyvä ja jännittävä. Euroviisut polkaistaan kunnolla käyntiin sunnuntaina 10. toukokuuta virallisella avajaisseremonialla.
– Maanantaina on semifinaalin kenraaleja ja illan kenraali on semifinaalin juryshow eli puolet semifinaalin pisteistä tulee jo huomenna, Myllyaho kertoo.
Myllyahon mukaan Suomen edustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen ovat parhaassa mahdollisessa vireessä ja valmiina hurmaamaan Euroopan.
– Artistit ovat hyvässä iskussa. Tämä on etuoikeus, että meillä on tällaiset artistit, jotka ovat niin taitavia ja kokeneita. He eivät vähästä hätkähdä. Olisi varmasti erilainen kokemus olla jonkun uransa alkuvaiheessa olevan artistin mukana.