Viulukohu kuumentaa viisukeskustelua – “Täysin linjassa sääntöjen kanssa"

Show-tuottaja Matti Myllyaho on mukana Euroviisuissa jo kuudetta kertaa

Julkaistu 8 minuuttia sitten

Jari Peltola jari.peltola@mtv.fi

Show-tuottaja Matti Myllyaho on Euroviisuissa mukana jo kuudetta kertaa. Show-tuottaja Matti Myllyaho on osa Suomen viisudelegaatiota Itävallan Wienissä. Myllyaho kertoo MTV Uutisille, että tunnelma viisukaupungissa on hyvä ja jännittävä. Euroviisut polkaistaan kunnolla käyntiin sunnuntaina 10. toukokuuta virallisella avajaisseremonialla. – Maanantaina on semifinaalin kenraaleja ja illan kenraali on semifinaalin juryshow eli puolet semifinaalin pisteistä tulee jo huomenna, Myllyaho kertoo. Myllyahon mukaan Suomen edustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen ovat parhaassa mahdollisessa vireessä ja valmiina hurmaamaan Euroopan. – Artistit ovat hyvässä iskussa. Tämä on etuoikeus, että meillä on tällaiset artistit, jotka ovat niin taitavia ja kokeneita. He eivät vähästä hätkähdä. Olisi varmasti erilainen kokemus olla jonkun uransa alkuvaiheessa olevan artistin mukana.

Linda Lampenius ja Pete Parkkonen edustavat Suomea kappaleellaan Liekinheitin.

Kuusi kertaa viisuissa mukana olleen Myllyahon mukaan muiden maiden delegaatiot ja artistit ovat ottaneet Lampeniuksen ja Parkkosen lämmöllä vastaan. Hän sanoo, että kisan ennakkosuosikkien ympärillä on selkeästi aistittavissa ainutlaatuista säpinää.

– Toisaalta, kun on nähnyt Käärijän vuoden, niin tämä on hyvin erilaista, koska Pete ja Linda ovat myös hyvin erilaisia tyyppejä. Mutta ehdottomasti on jotain jännittävää väreilyä ilmassa ja kuinka paljon vielä tapahtuukaan, kun viisuviikko alkaa.

Viime viikolla Lampenius sai EBU:lta luvan soittaa viuluaan livenä. Päätös oli historiallinen, sillä tyypillisesti soittimet kuullaan suorassa viisulähetyksessä nauhalta.

Luonnollisesti EBU:n päätös aiheutti myös kritiikkiä keskustelufoorumeilla ja jotkut ulkomaiset viisufanit ovatkin ilmaisseet kokevansa EBU:n päätöksen epäreiluna. Myllyaho ihmettelee päätöksestä aiheutunutta kohua ja kokee keskustelun kiinnostavaksi.

– Tämähän on täysin linjassa sääntöjen kanssa, että olemme saaneet tämän luvan. Kiinnostava asia onkin ollut se, että välttämättä ihan kaikki maat eivät ole lukeneet niitä sääntöjä, Myllyaho pohtii.

Sääntöjen mukaan soittimien soittaminen livenä voidaan sallia poikkeuksellisesti, jos se on taiteellisesti perusteltua.

Hän kertoo opiskelleensa viisujen säännöt miltei ulkoa jo Uuden Musiikin Kilpailun aikoihin.

– Se on tullut itselleni jopa vähän yllätyksenä, että kauhean monessa maassa ei olla tietoisia, että tällainen on mahdollista. Nyt he ovat, Myllyaho naurahtaa.

Myllyaho suostuu paljastamaan MTV Uutisille omat suosikkinsa Lindan ja Peten lisäksi.

– Bulgarian artistissa on erityistä tähtipölyä ihan todella paljon ja hän tulee yllättämään katsojat. Minulla on myös suuri viisuihastus Australian Delta Goodremiin. Hänhän on megastara, joka laulaa taivaallisesti.

