



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota

Lauri Haav tapasi henkilön, jota kiusasi kouluaikoina ja pyysi anteeksi | MTV Uutiset

Lauri Haav tapasi henkilön, jota kiusasi kouluaikoina ja pyysi anteeksi – tähän se johti 13:54 Katso koko haastattelu: Lauri Haav – suosikkiräppärin eri puolet avautuvat uudella albumilla Julkaistu 12 minuuttia sitten Alexia Tänav alexia.tanav@mtv.fi Uuden albumin julkaissut Lauri Haav kertoi Huomenta Suomen haastattelussa, että hän on pyytänyt aikuisiällä anteeksi yhdeltä henkilöltä, jota kiusasi kouluaikoina. Rap-artisti Lauri Haav vieraili perjantaiaamuna Huomenta Suomen haastattelussa uunituoreen No Haav No Love -albuminsa tiimoilta. Albumi on artistin neljän pitkäsoitto. Haav kuvaa uutta albumiaan raa'an, jopa pelottavan rehelliseksi. Hän kertoo albumin tekemisen olleen terapeuttista. – Albumini käsittelevät yleensä viimeisintä paria vuotta. Tälle albumille halusin myös tuoda vähän kauempaa. Käsittelen nuoruuttani ja lapsuuttani. Sinne meneminen on samaan aikaan nostalgista, mutta voi olla myös koskettavaa, hän kertoo. Haav käsittelee albumilla muun muassa äitinsä kuolemaa sekä isäsuhdettaan. Hänen äitinsä kuoli vakavaan sairauteen vuonna 2023. Menetyksestä kertovat kappaleet Perhonen ja Monsteri. – Puhun myös paljon suhteesta itseeni. Siitä, millainen haluan olla, kun en itsekään ole enää 19-vuotias, vaan lähempänä kolmekymppiä. Se tuo mukanaan tietynlaista vastuuta. Haav palkittiin maaliskuussa vietetyssä Emma-gaalassa vuoden artistina. Voittopuheessaan räppäri otti kantaa koulukiusaamiseen ja kertoi samalla, että on itse aikoinaan kiusannut. – Olin ehkä ottanut luokan hauskuuttajan roolin, ja oli joitain luokkalaisia, joita härnäsin. Varmaan sellainen oman pääni sisällä oleva kasvukipu näyttäytyi tyhmänä käyttäytymisenä yläasteaikoina, Haav kertaa.

Lauri Haav palkittiin maaliskuun Emma-gaalassa vuoden artistina.All Over Press

Halu vaikuttaa ja puuttua kiusaamiseen motivoi artistia kertomaan omasta menneisyydestään julkisesti. Hän on työskennellyt koulunkäyntiavustajana ja nähnyt nuoria, jotka ovat kiusattuja ja yksinäisiä.

– Nyt, kun minulla on seuraajia ja alusta, on tiettyjä aiheita, mihin haluan vaikuttaa. Tämä on yksi niistä.

Haav on ollut aikuisiällä tekemisissä yhden henkilön kanssa, jota hän kouluaikoina kiusasi. Räppärin mukaan asia käytiin läpi.

– Avauduin siitä, että minä olin ongelma ja pahoittelin. Nykyään olemme viestittelytuttuja ja käyneet välillä golfaamassa, hän sanoo.

– En koe, että minun pitäisi kantaa siitä taakkaa tänä päivänä, en voi menneisyydelleni mitään, mutta voin tälle hetkelle aika paljon. Haluan vilpittömästi tehdä sen eteen jotain, hän jatkaa.