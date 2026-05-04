Tv- ja radiojuontaja Shirly Karvinen käsitteli podcastissaan Sannin ja Ahdin kohubiisejä. Hän halusi leikata kohdan pois jälkikäteen. Mediaversioon kohta kuitenkin jäi.

Shirly Karvinen kertoo Instagramissa Tarinat-osiossa, miksi uusimmasta Olipa kerran otsikko -podcastin jaksosta on poistettu kohta, jossa hän ottaa kantaa viime kuukausien biisikohuun.

Kyseinen kohta kuitenkin nousi otsikoihin ja ainakin iltapäivälehdet ehtivät uutisoida podcastin jaksosta juuri kyseisen osuuden perusteella. Karvinen kertoo, miksi näin pääsi käymään.

– Nauhoitusten jälkeen päätin, että haluan leikata jaksosta pois osion, jossa viitataan parin kuukauden takaiseen biisikohuun. Podmen markkinoinnin ja tuotannon välillä on tapahtunut kommunikointi-stiblu ja sen takia tämän päivän jakson sisältö ei kohtaa iltapäivälehtien otsikkojen kanssa, Karvinen kommentoi.

Medialle lähetetyssä ennakkokuunteluversiossa Karvinen kertaa viime kuukausien kohua, johon liittyvät hänen nykyinen kumppaninsa ja hänen ex-kumppaninsa.

Hänen ex-kumppaninsa Sanni julkaisi hiljattain kappaleen nimeltä . Kappaleen on tulkittu viittaavan Karvisen uuteen suhteeseen räppäri kanssa.