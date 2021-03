Näin seksirikoksista syytetty Peter Nygård houkutteli ja kohteli suomalaisnaisia – seitsemän naista kertoo nyt MTV:lle kokemuksensa

Vuonna 1993 Miss Suomeksi kruunattu Tarja Smura on viime vuosina ollut vähänlaisesti julkisuudessa. Kauneuskilpailuvuosien jälkeen hän on ollut mukana muun muassa paikallispolitiikassa. Smura on nykyisin 50-vuotias. Kuva: Lehtikuva.