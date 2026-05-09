Linda Lampenius kertoi Yökylässä Maria Veitola -ohjelmassa vuonna 2019 lapsuudestaan päihderiippuvaisen äitinsä kanssa.

Viulisti Linda Lampenius kertoi vuonna 2019 Yökylässä Maria Veitola -ohjelmassa muun muassa lapsuudestaan päihderiippuvaisen äitinsä rinnalla.

Ohjelman 10-vuotisjuhlavuoden kunniaksi MTV Katsomossa on julkaistu ohjelman vanhoja jaksoja. Jaksot löytyvät täältä.

Jaksossa Lampenius muistelee ajoittain traagista lapsuuttaan. Hän kertoo äitinsä voineen aika ajoin huonosti.

Muun muassa unettomuudesta kärsineelle äidille määrättiin lääkkeitä, jotka lamaannuttivat hänet täysin. Linda Lampeniuksen äiti on näyttelijä Ulla Eklund.

– Äitini on periodeittain – ja jo ennen kuin synnyinkin – voinut huonosti, eikä hän pystynyt nukkumaan. Siihen aikaan annettiin ihan hirveät lääkkeet, Lampenius muistelee.

– Muistan lapsuudesta sen yhden lääkkeen. Inhosin sitä niin jumalattomasti, koska se lääke vei äitini totaalisesti muualle, pois luotani. Luulin joka kerta, että äiti ei rakasta minua, Linda muistelee.

Viulisti kertoo, että tänä päivänä kyseinen lääke luokitellaan huumeeksi.