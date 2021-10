Seksuaalirikoksista syytetyn Peter Nygårdin poika kuvailee, miltä tuntui nähdä oma isä oikeudessa – "Hän piti maskia, koska halusi piiloutua"

Useista seksuaalirikoksista syytetyn kanadalais-suomalaisen liikemiehen Peter Nygårdin luovutusta New Yorkiin on käsitelty tällä viikolla oikeudessa Kanadan Winnipegissä.

Nygård oli kuultavana luovutusoikeudenkäynnissä ja hän suostui siirtoon New Yorkiin, jossa massiivista oikeudenkäyntiä jatketaan.

MTV Uutiset tavoitti Peter Nygårdin pojan, Kai Bicklen, joka kertoo oman näkemyksensä siirrosta New Yorkiin. Bickle on ollut näkyvästi julkisuudessa ja kertonut ryhtyneensä toimiin, jotta hänen isänsä saataisiin vastuuseen väitetyistä teoistaan.

Siirto ja New Yorkissa tapahtuva oikeudenkäynti voi olla hänen mukaansa Nygårdin viimeinen mahdollisuus vapautua syytteistä.

– Kanadan korkein oikeus on kertonut, etteivät he tule kuuntelemaan hänen takuupyyntöään. Hänellä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin lähteä New Yorkiin ja yrittää vapautua oikeudenkäynnissä, Bickle kertoo.