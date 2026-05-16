Yllätyksiä voivat tänä vuonna tarjoilla Moldova, Romania ja Bulgaria, kirjoittavat MTV Uutisten euroviisutoimittajat Katariina Kähkönen ja Katja Lintunen.

Suomi tekee todennäköisesti tänään historiaa ja nappaa toisen voittonsa Euroviisuissa.

Linda Lampeniuksen ja Pete Parkkosen todennäköisyys kilpailun voitolle on kasvanut entisestään vedonlyöntitilastoissa.

Kaksikko esiintyi perjantaina harjoituksissa median edessä itsevarmasti ja onnistuen jälleen kaikessa. Yhtä hyvä suoritus nähtiin illan esityksessä, jonka raadit arvioivat.

Kaikesta on siis nähtävissä, että esitys on hiottu viimeisen päälle ja Suomen viisukaksikolla on hyvä olla lavalla.

Suomi kilpailee finaalissa numerolla 17. Kilpailupaikka on sama, jolla Lordi toi Suomeen tähän mennessä ainoan viisuvoiton tasan 20 vuotta sitten.

Lampeniusta ja Parkkosta ennen esiintyy Moldova, jonka energinen esitys saa yleisön villiintymään. Kappale pohjustaa erinomaisesti Lampeniuksen ja Parkkosen esitystä. Suomen jälkeen tunnelmassa siirrytään entistä rauhallisempaan, kun lavalla nähdään Puola ja Liettua.

Koko kilpailun avaa Tanska, mikä on mielenkiintoinen valinta kilpailun tuottajilta. Toki maa on yksi euroviisufanien suosikeista, mutta kappaleessa ei ole tarpeeksi räjähtävää energiaa koko kisan avaamiseen.