



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota

Hanna Kinnuselta muistutus Salkkarit-katsojille: "Ei ole totta"

Julkaistu 10 minuuttia sitten

Hanna Kinnunen muistuttaa, että Salatut elämät -sarjan tapahtumat ovat fiktiivisiä. Salattujen elämien viime aikaisissa jaksoissa on seurattu mustasukkaisuusdraamaa, kun Salla on närkästynyt Lindan ja Karin lämpimistä väleistä. Mustasukkaisuus sai Sallan niin suunniltaan, että hän uhkasi työntää pyörätuolissa istuvan Lindan rappusista alas. Hän vannoi jaksoissa, että panee Lindan kärsimään. Mustasukkaisuusdraama vaikuttanee herättäneen tunteita katsojien keskuudessa. Sallaa esittävä näyttelijä Hanna Kinnunen nimittäin muistuttaa tuoreessa Instagram-postauksessaan, että Salkkarit on fiktiivinen sarja. – Hei everybody! Salkkareissa tapahtuu just nyt hurjiakin juttuja – myös minun hahmolleni Sallalle. Kaino muistutus kaikille, että mikään, mikä Salatuissa elämissä tapahtuu, ei ole totta. Se on satua, Kinnunen kirjoittaa julkaisussaan. Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä. Lue myös: Salatut elämät -tähti Hanna Kinnunen demonstroi – näin hän muuntautuu silmänräpäyksessä Salla Taalasmaaksi yhtä asiaa muuntamalla Katsojien tunnereaktiot ovat Kinnusen mukaan sallittuja ja toivottuja, sillä ne kertovat hänen ja hänen kollegoidensa onnistuneen siinä, mitä tekevät. Näyttelijä kuitenkin alleviivaa, että fiktio on fiktiota.

– On yhtä aikaa kiitollista ja aika hurjaakin, että vielä kahdenkymmenen vuoden jälkeen Salla on roolihenkilö, joka saa sekä iloa, naurua että ärsytystä ja välillä vihaakin aikaan. Sellaisen tyypin näytteleminen on etuoikeus. Mutta edelleen – minä ja Salla olemme eri henkilöitä. Toista meistä ei oikeasti ole edes olemassa, Kinnunen kirjoittaa.

Mustasukkaisuus- ja kolmiodraamajuonikuviot ovat aiemminkin kuohuttaneet Salkkarit-katsojien tunteita. Sarjassa Evaa esittänyt Tiia Elg kertoi MTV Uutisille vuonna 2023 kohdanneensa paljon ala-arvoista haukkumista, muun muassa huorittelua, Evan ja Evan tyttären Nellan poikaystävän Kristianin salasuhteen vuoksi.

– Ja myös miehelleni on lähetetty viestejä, että miksi olet tuollaisen huoran kanssa yhdessä, etkö tajua, että se pettää. Vaikka tämä käsikirjoitettu sarja on pyörinyt 25 vuotta, niin ihmiset eivät jostain syystä edelleenkään tajua, että teemme näyttelijöinä töitä, Elg kertoi tuolloin.

Myös Kristiania esittävä Axel Milliam sai tuolloin osansa törkeästä kohtelusta.

– Ihmiset ovat tulleet huutamaan minulle kadulla, että olen törkeä kusipää. Kerran istuin isäni kanssa autossa parkkipaikalla, ja kaksi tyttöä kirjoitti vesipullojen avulla autoni eteen, että kuole, hän kertoi MTV Uutisille.

Salatut elämät MTV Katsomossa ja klo 19.30 MTV3-kanavalla ma-to.

Alexia Tänav MTV Uutiset

Hanna Kinnuselta muistutus Salkkarit-katsojille | MTV Uutiset