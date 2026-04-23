Hanna Kinnunen muistuttaa, että Salatut elämät -sarjan tapahtumat ovat fiktiivisiä.
Salattujen elämien viime aikaisissa jaksoissa on seurattu mustasukkaisuusdraamaa, kun Salla on närkästynyt Lindan ja Karin lämpimistä väleistä. Mustasukkaisuus sai Sallan niin suunniltaan, että hän uhkasi työntää pyörätuolissa istuvan Lindan rappusista alas. Hän vannoi jaksoissa, että panee Lindan kärsimään.
Mustasukkaisuusdraama vaikuttanee herättäneen tunteita katsojien keskuudessa. Sallaa esittävä näyttelijä Hanna Kinnunen nimittäin muistuttaa tuoreessa Instagram-postauksessaan, että Salkkarit on fiktiivinen sarja.
– Hei everybody! Salkkareissa tapahtuu just nyt hurjiakin juttuja – myös minun hahmolleni Sallalle. Kaino muistutus kaikille, että mikään, mikä Salatuissa elämissä tapahtuu, ei ole totta. Se on satua, Kinnunen kirjoittaa julkaisussaan.
Katsojien tunnereaktiot ovat Kinnusen mukaan sallittuja ja toivottuja, sillä ne kertovat hänen ja hänen kollegoidensa onnistuneen siinä, mitä tekevät. Näyttelijä kuitenkin alleviivaa, että fiktio on fiktiota.