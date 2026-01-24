Esikoistaan odottava Jasmine Repo on huomannut, että raskaana oleva nainen pyörätuolissa herättää ihmetystä.

Kun Jasmine Repo ilmoitti hiljattain raskaudestaan sosiaalisessa mediassa, moni hämmästyi: voiko vammautunut, pyörätuolilla liikkuva ihminen tulla raskaaksi?

– Tämä on selkeästi tabu tai asia, jota ei ymmärretä. Ei vammaisia – minun tilanteessani selkäydinvammaisia – vanhempia, äitejä, raskaana olevia, näy elokuvissa, sarjoissa tai kaduilla, Jasmine pohtii Huomenta Suomessa.

Vammat, joita Jasminella on, eivät lääkärien mukaan estä raskaaksi tulemista millään tapaa. Jasmine hakeutui lopulta puolisonsa kanssa lapsettomuushoitoihin, mutta vammaisuuteen liittymättömistä syistä.

Nyt, kun Jasmine on raskaana, monia kiinnostaa, miten hän aikanaan synnyttää lapsen.

– Minulla on tieto siitä, että alaraajahalvaantuneet tai selkäydinvammaiset pystyvät myös synnyttämään alateitse. Mutta minulla on muitakin vammoja tässä mukana, niin saa nähdä, mikä on se lopullinen ratkaisu, johon minun kohdallani päädytään, Jasmine sanoo.