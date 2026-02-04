Emil Larmi ja Annika Larmi ilmoittivat raskausuutisesta tunteellisella videolla.

Jääkiekkomaalivahti Emil Larmi odottaa puolisonsa Annika Larmin kanssa lasta. Pariskunta julkaisi koskettavan videon Instagramissa, kun he katsovat yhdessä raskaustestiä ja siinä on kaksi viivaa. Tämän jälkeen pari iloitsee ja Emil kaappaa vaimonsa syliin.

– Onnellinen lauantaiaamu pari viikkoa sitten. Meille on suotu uusi mahdollisuus. Raskaus on super alussa ja todisteena meillä on siitä vain kaksi viivaa, Annika kirjoittaa.

Pariskunnalla on entuudestaan vuonna 2023 syntynyt tytär.

– Olemme valtavan kiitollisia tästä ensimmäisestä askeleesta kohti haavettamme toisesta lapsesta. Tulevaisuus näyttää, kuinka meille käy tällä kertaa. Nyt ei voi kuin toivoa parasta.