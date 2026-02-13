Laskettu aika on kesällä, kertoo Forssan Lehti.

Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) odottaa kolmatta lastaan ja aikoo jäädä syksyllä vanhempainvapaalle.

Ministeri kertoo Forssan Lehdelle, että raskaus on puolivälissä ja laskettu aika kesällä.

Grahn-Laasonen, 42, aikoo palata sosiaaliturvaministeriksi tammikuussa ja olla ehdolla kevään 2027 eduskuntavaaleissa. Kokoomus valitsee sijaisen hänen vanhempainvapaansa ajaksi.

– Hallituskauden isot uudistukset on jo viety ja viedään kevään aikana läpi, joten työt eivät jää kesken, Grahn-Laasonen sanoo lehdelle.

Hän kertoo aikovansa vanhempainvapaan aikana osallistua eduskunnan äänestyksiin ja Forssan kuntapolitiikkaan.

Grahn-Laasonen nousi eduskuntaan vuoden 2011 vaaleissa. Hän toimi Alexander Stubbin (kok.) hallituksessa ympäristöministerinä ja Juha Sipilän (kesk.) hallituksessa opetus- ja kulttuuriministerinä.